Aderlass in der Sporthalle : Volltreffer: Blutspende der Büdelsdorfer Handballer wurde ein Erfolg

Perfektes Zusammenspiel am Kreis: BTSV und DRK lockten Blutspender aufs Handballfeld – und warben für den Vereinssport.

Büdelsdorf | Die Handballabteilung des Büdelsdorfer TSV hat zusammen mit dem Blutspendedienst Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) einen Blutspendetermin in der Sporthalle an der Heinrich-Heine-Schule organisiert. Karen Sieksmeyer, Schriftwartin und Initiatorin der Aktion, zeigte sich zufrieden mit der Resonanz. Wir wollen damit gerade in der jetzigen Zeit...

