Rallye „Baltic Sea Circle“ : 7500 Kilometer: Joachim Siebert aus Osterrönfeld fährt zum Nordkap für guten Zweck

Die Rallye startet am 20. Februar und führt durch zehn Länder. Seine Spendenziele sind mittlerweile bekannt.

Osterrönfeld | 7500 Kilometer in 16 Tagen durch zehn Länder – das ist die Rallye „Baltic Sea Circle“, an der der Osterrönfelder Joachim Siebert mit seinem 16 Jahre alten Volvo Xcite teilnehmen wird. Ihren Teamnamen lehnt sich dabei an das Modell ihres Fahrzeugs an: XCite. Der Startschuss für die Rallye fällt am 20. Februar Nach dem Start am 20. Februar in Hamb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.