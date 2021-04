Schülp bei Rendsburg : Bio-Eier während der Geflügelpest bedeuten viel Arbeit auf Hof Hasenkrug

Landwirt Hans Dieter Greve wünscht sich einen verantwortungsvolleren Umgang mit dem Virus.

Schülp bei Rendsburg | „Die Geflügelpest hängt wie ein Damoklesschwert an einem sehr seidenen Faden über uns“, sagt Hans Dieter Greve von Hof Hasenkrug. Würde das Virus in seinen Betrieb gelangen, wäre der Schaden immens. Für den Biohof am Ortsrand von Schülp gilt, genau wie für alle anderen Betriebe, aber auch alle Hobbyzüchter, dass das Geflügel derzeit im Stall bleiben m...

