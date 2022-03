Wintereinbruch im März : Bildergalerie: Die schönsten Schneebilder aus Rendsburg und Umgebung

Der Schneefall am Donnerstag, 31. März, kam überraschend – nicht nur für die Menschen, sondern auch für Storch und Co. Wir haben die schönsten Bilder aus der Kanalregion in einer Galerie gesammelt.

Rendsburg-Eckernförde | Nach dem frühlingshaften Wetter und Temperaturen um die 15 Grad in den vergangenen Wochen kehrte der Winter am Donnerstag, 31. März, noch einmal nach Rendsburg und Umgebung zurück. Wir haben die besten Bilder in einer Galerie zusammengestellt. Interessant: Schneefall in Rendsburg: Winterdienst streute Straßen und Brücken – noch keine Unfälle ...

