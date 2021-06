Stimmen von der 22. „NordArt“ : „Wunderbar, diese Verbindung von Kunst und Natur“

Der Kulturhunger ist groß, die Bandbreite der ausgestellten Objekte ebenso: Das sagen Besucher der internationalen Kunstausstellung in Büdelsdorf.

Büdelsdorf | Sie kamen aus ganz Deutschland und freuten sich auf die erste „NordArt“ seit zwei Jahren: Jeweils 700 Besucher haben an den beiden Eröffnungstagen das Gelände der internationalen Kunstausstellung in Büdelsdorf betreten. shz.de hat einige nach ihren Eindrücken befragt: Die Skulpturen und Bilder in diesen alten Hallen bieten viel Abwechslung. „E...

