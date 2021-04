Rendsburg : Schaden behoben: 500 Telekom-Kunden sind wieder online

Bei Tiefbauarbeiten der Stadtwerke Rendsburg waren am Freitag Telefon- und Internetleitungen gekappt worden.

Rendsburg | Die rund 500 Kunden der Telekom in Rendsburg, die seit Freitagmittag über Tage hinweg offline waren, können aufatmen. Und wieder telefonieren, im World Wide Web surfen, streamen – und was vor allem für Firmen wichtig ist, Bestellungen annehmen, mit Kunden Rücksprache halten und Waren ordern. „99 Prozent der Anschlüsse waren am Montagabend schon wieder...

