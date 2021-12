Zuckersüsse Tradition : Berliner statt Böller: Produktion des Süßgebäcks läuft auf Hochtouren

Der Blick in den Verkaufsraum der Westerrönfelder Bäckerei „Richmann & Neu“ zeigt: Die Auswahl ist groß, doch die meisten Kunden wollen nur eine Sorte.

Westerrönfeld | Silvester ohne Berliner? In Norddeutschland ist das so undenkbar wie Weihnachten ohne Baum. Auch in der Bäckerei „Richmann & Neu“ in der Dorfstraße 66 in Westerrönfeld läuft die Produktion des Süßgebäcks auf Hochtouren. „Berliner ohne Ende“, stellt Claudia Setton, Ehefrau des Inhabers Pierre Setton, fest. Erdbeermarmelade ist bei uns am beliebtesten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.