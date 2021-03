Dorfladen steht vor dem Aus : Bergenhusen will seinen Kaufmann retten

Bürger veranstalten am Sonnabend eine Solidaritätsveranstaltung. Dann soll über das weitere Vorgehen gesprochen werden.

Bergenhusen | Nachdem ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr gegeben war, kündigte der Betreiber von „Ihr Kaufmann“ an, sein Geschäft am 31. März zu schließen. Ratlosigkeit und auch Entsetzen waren daraufhin im Ort zu spüren. Der Eigentümer des Gebäudes hatte zudem Eigenbedarf angemeldet. Ein Versuch der Politik, das Geschäft an anderem Standort weiterzu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.