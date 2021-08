Bergenhusen : Zum Spendensammeln ist Markus Mayer 25.000 Kilometer auf seiner Vespa unterwegs

Das gesammelte Geld kommt krebskranken Kindern zu Gute. Dafür ging es auf dem Motorroller bereits nach Österreich, in die Schweiz, nach Italien, Deutschland und Dänemark – und nun nach Bergenhusen.

Bergenhusen | 25.000 Kilomater durch 40 Länder auf einem Vespa-Roller – die Eckdaten der Initiative, mit der Spendengelder für krebskranke Kinder gesammelt werden, sind beeindruckend. Die in großem Rahmen geplante Tour wurde allerdings coronabedingt geteilt und fällt in diesem Jahr etwas kleiner aus. Auch interessant: Junge aus Beringstedt nach Unfall in Albanie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.