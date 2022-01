Infos für pflegende Angehörige : Plötzlich ein Pflegefall: Tipps von „Lebensnah“-Chef Norbert Schmelter

In der Theorie gibt es viele Angebote, um Pflege für zu Hause zu organisieren. In der Praxis stehen Betroffene oft vor einem Berg an Fragen. Norbert Schmelter von der Gesellschaft „Lebensnah“ weiß, was dann zu tun ist.

Rendsburg | Geht es um häusliche Pflege, führt im Raum Rendsburg an Norbert Schmelter kein Weg vorbei. Der Rendsburger gilt als Trendsetter in diesem Bereich, machte alternative Wohnformen für Pflegebedürftige in Schleswig-Holstein hoffähig, beispielsweise Wohngemeinschaften für Demenzkranke. Weiterlesen: Pflegeanbieter „Lebensnah“ startet durch Pflegebedür...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.