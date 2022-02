Wegen Ukraine-Krieg : Spritpreise so teuer wie nie: Autofahrer aus Rendsburg und Umgebung geben Spartipps

Der Benzinpreis nähert sich der Zwei-Euro-Marke. Die Autofahrer aus Rendsburg und Umgebung staunen an den Zapfsäulen nicht schlecht – doch sie haben auch Tipps, wie sich beim Tanken Geld sparen lässt.

Rendsburg/Büdelsdorf | Der Preis für Benzin und Diesel ist auf einem Allzeithoch. Ein Grund: Der Ölpreis ist gestiegen – auch wegen des Ukraine-Kriegs und den Sanktionen gegen Russland. Mit Verzögerung macht sich dieser Preisanstieg jetzt auch an den Zapfsäulen in Rendsburg und Büdelsdorf bemerkbar. Am Montagnachmittag, 28. Februar, lag der Preis für Super 95 im Raum Rendsb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.