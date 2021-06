Polizei sucht Zeugen : Unbekannte legen mit Nägeln gespickte Kronkorken auf die Landstraße in Beldorf

Handelt es sich um Wiederholungstäter? Im vergangenen Sommer hatten sich zwei Geschädigte bei der Polizeistation in Hanerau-Hademarschen wegen des gleichen Vorfalls gemeldet.

von Torge Meyer

17. Juni 2021, 11:42 Uhr

Beldorf | Am Mittwochabend sind auf die Dorfstraße in Beldorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde manipulierte Kronkorken gelegt worden. Die Verschlüsse wurde mit einem circa fünf Zentimeter langen Nagel versehen. Ziel der bislang unbekannten Täter dürften wohl Autoreifen sein. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Schon im vergangenen Sommer hatten bereits zwei Geschädigte sich bei der Polizeistation in Hanerau-Hademarschen gemeldet und eine Sachbeschädigung in gleicher Form erstattet. In den beiden Fällen war der Tatort ebenfalls die Dorfstraße in Beldorf.



Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Hanerau-Hademarschen sucht jetzt nach Zeugen. Wer konnte verdächtige Beobachtungen am Mittwochabend machen, wer hat ebenfalls schon manipulierte Kronkorken gesehen oder gefunden?



Hinweise nimmt die Polizei in Hanerau-Hademarschen unter der Telefonnummer 04872/5229930 entgegen.