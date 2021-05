Partnerunternehmen von Hermes : Sieben Corona-Fälle bei Rendsburger Spedition: 80 Mitarbeiter in Quarantäne

Beim Spezialisten für sperrige Güter ruht der Betrieb. Der Kreis hat häusliche Isolation bis zum 7. Mai angeordnet.

Rendsburg | In einer Spedition im Norden von Rendsburg gibt es sieben bestätigte Corona-Infektionen unter Mitarbeitern. Das Unternehmen ist Partner der Hermes Einrichtungs Service GmbH, wie ein Hermes-Sprecher am Montag auf Anfrage von shz.de mitteilte. Wir wurden am 29. April über die Sachlage informiert. „Wir wurden am 29. April über die Sachlage sowie...

