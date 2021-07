Deutsche U16-Meisterschaften : Beachvolleyballerin Anouk Messerschmidt von Vorwärts Hademarschen feiert Premiere

Die 14-Jährige qualifizierte sich mit Melina Molt vom Eckernförder MTV als Vize-Landesmeisterin für die deutschen Jugendmeisterschaften. In Sachsen-Anhalt spielt die Gymnasiastin aber mit Joana Nissen.

Hanerau-Hademarschen | Premiere für Anouk Messerschmidt: Die 14-Jährige vom TSV Vorwärts Hademarschen startet ab Freitag bei den deutschen U16-Beachvolleyballmeisterschaften im Beachcenter Barby in Sachsen-Anhalt. Qualifiziert hatte sich die Schülerin der Auguste-Viktoria-Schule in Itzehoe als Vize-Landesmeisterin. Auch interessant: Neue Attraktionen: Adrenalin-Kick in l...

