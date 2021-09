Torstrasse in Rendsburg : Wohnungsbau: Riesen-Bohrgerät überragt die Dächer der nördlichen Altstadt

Auf dem Grundstück neben dem „Lamp'schen Keller“ werden neue Wohnungen errichtet. Damit sie auf einem soliden Fundament stehen, werden ab Montag 48 Pfähle in den Boden getrieben.

Rendsburg | Ein riesiges Pfahlbohrgerät zieht seit Freitag in der Rendsburger Torstraße die Blicke auf sich. Der etwa 30 Meter hohe mobile Turm steht in der Baulücke neben dem „Lamp'schen Keller“. Wie das federführende Planungsbüro BCS in Rendsburg auf Nachfrage mitteilte, werden ab Montag, 27. September, insgesamt 46 Gründungspfähle tief in den Untergru...

