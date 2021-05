Pläne in der Feldstraße : Bauboom in Owschlag hält an: Bis Ende 2022 entstehen 24 neue Wohnungen

Die Gemeindevertretung wurde kürzlich über die Pläne informiert. Ab Ende Juli rollen die Bagger.

Owschlag | Wohnungen und Baugrundstücke waren in Owschlag lange Zeit Mangelware. Doch nun ist in dem ländlichen Zentralort ein regelrechter Bauboom ausgebrochen. Ein Baugebiet gibt es am Heideteich, eines zwischen Bahnhofstraße und Rosenstraße – und in Kürze rollen die Bagger auch auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofs Staack in der Feldstraße. Pläne der Geme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.