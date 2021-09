Rendsburg : Andrang zum Start der Norla: Wartezeiten bei Online-Ticketverkauf

Bauernpräsident Werner Schwarz hat die Norla eröffnet. Das Publikumsinteresse ist groß. Am ersten Tag ging die Homepage der Messe zeitweise in die Knie.

Rendsburg | Die Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla hat begonnen. Um 9 Uhr öffneten die Tore. Hunderte Besucher strömten bereits in der ersten Stunde auf das Messegelände. Die Homepage der Norla ging am Morgen in die Knie. Besucher berichteten zudem, dass das Ticket-Buchungssystem zeitweise sehr langsam oder gar nicht reagiert habe. Wegen der Corona-Pande...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.