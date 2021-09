Bauarbeiten auf der A210 : Zwischen Bredenbek und Rendsburg wird die Fahrbahndecke erneuert

Ab Dienstag könnte es Aufgrund der Baustelle zu Rückstaus kommen.

Rendsburg/Bredenbek | Die A210 erhält zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Bredenbek eine Deckenerneuerung. Zusätzlich werden auf dem Streckenabschnitt die Schutzeinrichtungen am Seiten- und Mittelstreifen erneuert. Wechselseitige Sperrungen In dem Zeitraum von Dienstag, 7. September, bis Montag, 20. September, erfolgt Änderung in der Verkehrs...

