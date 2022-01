1. Basketball-Regionalliga : Geisterspiel wegen Corona: Rendsburg Twisters müssen gegen Vechta auf Fans verzichten

Den BBCR trifft ein Spiel ohne Publikum sowohl finanziell als auch sportlich. Immerhin kann der Anhang das Heimspiel am Samstag, 8. Januar 2022 (19.15 Uhr) gegen den Tabellenführer per Livestream verfolgen.

Rendsburg | Hiobsbotschaft für die Fans der Rendsburg Twisters in der 1. Basketball-Regionalliga: Der Jahresauftakt am kommenden Samstag (8. Januar, 19.15 Uhr) gegen den Tabellenführer SC Rasta Vechta geht ohne Zuschauer in der Herderschule über die Bühne. Weiterlesen: 83:79 – BBC Rendsburg Twisters feiern bei Schlusslicht TSG Bergedorf wichtigen Sieg Die n...

