1. Basketball-Regionalliga : Personalsorgen bei den Rendsburg Twisters vor dem Spiel bei den Berlin Braves 2000

Zwei Spieler fehlen definitiv, drei weitere drohen auszufallen. Das sind keine guten Voraussetzungen für das Team von Bjarne Homfeldt, das sich am Samstag (5. März) in der Bundeshauptstadt keine Niederlage erlauben darf.

Rendsburg | Die Ambitionen sind groß: In absehbarer Zeit wollen die Berlin Braves 2000 in der 2. Liga ProB spielen. Das hinter dem Bundesligisten Alba Berlin zweitbeste Basketball-Team in der Bundeshauptstadt sieht sich als Plattform für junge Talente, will ihnen die Möglichkeit geben, innerhalb Berlins höherklassig zu spielen. Und da sei die 1. Regionalliga dann...

