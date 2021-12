1. Basketball-Regionalliga : 75:68 gegen SG Braunschweig: Rendsburg Twisters feiern vierten Heimsieg in Folge

Auch ohne ihren verletzten Topscorer Andrée Michelsson feiern die Rendsburger Saisonsieg Nummer 6 und klettern in der Tabelle auf den achten Platz. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt bereits sechs Punkte.

Rendsburg | Die Rendsburg Twisters bleiben zu Hause eine Macht: Das 75:68 (13:15, 42:24, 60:43) gegen die SG Braunschweig am Samstagabend war bereits der vierte Sieg in Folge in eigener Halle, der fünfte insgesamt vor heimischen Fans. Nur gegen den TSV Neustadt (83:84) hatte man den Kürzeren gezogen. Weiterlesen: 83:84 gegen TSV Neustadt – Rendsburg Twisters f...

