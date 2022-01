1. Basketball-Regionalliga : Zweites Geisterspiel in 2022: Rendsburg Twisters wollen Aschersleben Tigers zähmen

Fans dürfen erneut nicht in die Herderschule. Doch auch ohne Unterstützung von der Tribüne wollen die Korbjäger vom Kanal Revanche nehmen. Im Hinspiel hatte das Team von Trainer Bjarne Homfeldt mit 53:81 verloren.

Rendsburg | Der Spielplan hält für die Rendsburg Twisters im Januar noch zwei Heimspiele gegen Topteams der 1. Basketball-Regionalliga bereit. Am Samstag (Tip-off: 19.15 Uhr) geht es gegen den Tabellenvierten Aschersleben Tigers, am 29. Januar ist der derzeitige Dritte VfL Stade zu Gast in der Herderschule. Keine Zuschauer in der Herderschule erlaubt Zuscha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.