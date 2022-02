1. Basketball-Regionalliga : Twisters wollen bei den „Red Dragons“ in Königs Wusterhausen aufs Tempo drücken

Die Rendsburger Korbjäger wollen einen weiteren Schritt Richtung Playoffs machen. Beim Auswärtsspiel in Brandenburg fehlt Trainer Bjarne Homfeldt nur ein einziger Spieler, der aber für den Rest der Saison ausfallen wird.

Rendsburg | Nach den berauschenden Heimsiegen gegen die Topklubs SC Rasta Vechta II (115:112 nach dritter Verlängerung), Aschersleben Tigers (80:79) und VfL Stade (73:66) wollen die Korbjäger des BBC Rendsburg auch auswärts endlich Fahrt aufnehmen. Weiterlesen: Nach 73:66 gegen Stade: Geht da noch was in Sachen Playoffs für die Rendsburg Twisters? Me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.