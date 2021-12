1. Basketball-Regionalliga : Rendsburg Twisters wollen gegen die SG Braunschweig vierten Heimsieg in Folge feiern

Erstmals in dieser Saison hat Trainer Bjarne Homfeldt personell die Qual der Wahl. Mit einem Sieg könnten die Korbjäger vom Kanal den Kontrahenten aus Niedersachsen auf sechs Punkte distanzieren.

Rendsburg | Die Rendsburg Twisters fegen derzeit erfolgreich durch die 1. Basketball-Regionalliga. Zuletzt zwei Siege in Folge, vor eigener Kulisse wurden vier von fünf Partien gewonnen. Am Samstag (19 Uhr, Herderschule) ist die SG Braunschweig zu Gast. Ein Tabellenzwölfter, der in den vergangenen Wochen durchaus zu gefallen wusste. Weiterlesen: Endlich der er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.