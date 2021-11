1. Basketball-Regionalliga : 78:82 – Trotz Youngster-Power verlieren Rendsburg Twisters beim TuS Bramsche

Der erst 17-jährige Morten Philipp und der ein Jahr ältere Vincent Dubbeldam (18) zeigten bei den Korbjägern vom Kanal ihre Klasse. Zudem feierte Torge Rump sein Regionalliga-Debüt.

Bramsche | Was hilft es, wenn man fast 25 Minuten in Führung gelegen hat, aber nach 40 Netto-Spielminuten mit 78:82 (24:17, 40:37, 57:56) als Verlierer vom Hallenparkett geht? Nichts. So erging es den Rendsburg Twisters in der 1. Basketball-Regionalliga bei den Red Devils des TuS Bramsche. Weiterlesen: Rendsburg Twisters gehen vor der Partie beim TuS Bramsche...

