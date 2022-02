1. Basketball-Regionalliga : Traum von Play-offs lebt: Darum gewinnen die Rendsburg Twisters bei der TSG Westerstede

Das Team von Trainer Bjarne Homfeldt feierte erst den dritten Sieg in fremder Halle im elften Anlauf. Der Erfolg ist umso höher zu bewerten, weil die Korbjäger vom Kanal mit Personalproblemen gen Niedersachsen reisten.

Oldenburg | „A dream is still alive.“ Das Kabinenmotto der Rendsburg Twisters verriet Trainer Bjarne Homfeldt nach dem 79:73 (21:21, 39:43, 54:57)-Auswärtstriumph bei den Baskets Juniors TSG Westerstede. Der Traum, in die Play-offs der 1. Basketball-Regionalliga einzuziehen, lebt also weiter. Weiterlesen: Qualifikation für Play-offs: Rendsburg Twisters bei TSG...

