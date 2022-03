1. Basketball-Regionalliga : Rendsburgs Twisters verpassen die Play-offs – Nun ist auch Platz 5 in Gefahr

Das Homfeldt-Team verschläft beim 64:84 in Braunschweig die Anfangsphase komplett. Erst nach dem 14:38 wird es besser. Vor allem ein Rendsburger überzeugt. Ihm gelingt sogar ein double-double.

Braunschweig | Die Rendsburg Twisters haben die Play-offs in der 1. Basketball-Regionalliga verpasst. Schon vor Anpfiff des letzten Auswärtsspiels der Saison am Samstagabend bei der SG Braunschweig war der große Traum zerplatzt. Nach dem 101:71 des TSV Neustadt bei den Stargazers Bergedorf zwei Stunden zuvor war das Erreichen des vierten Platzes in der Abschlusst...

