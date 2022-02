1. Basketball-Regionalliga : Rendsburg Twisters machen es beim 93:86 gegen Schlusslicht TuS Bramsche spannend

Das Team von Trainer Bjarne Homfeldt kann nur phasenweise überzeugen, darf sich nach Saisonsieg Nummer 13 aber weiter Hoffnungen auf das Erreichen der Play-offs machen.

Rendsburg | Schwach begonnen, zwischenzeitlich geglänzt und am Ende glücklich gewonnen – der 93:86 (16:19, 49:34, 68:62)-Erfolg der BBC Rendsburg Twisters über das Schlusslicht TuS Ademax Red Devis Bramsche vor 138 Zuschauern in der heimischen Herderhalle fällt unter die Kategorie „Arbeitssieg“. Weiterlesen: Schlusslicht TuS Bramsche in der Herderschule: Rends...

