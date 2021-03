Bauarbeiten in Rendsburg : Bahnübergang in der Eckernförder Straße für eine Nacht gesperrt

Auch im Wickenhagenweg ist eine Sperrung nötig – hier dauern die Arbeiten allerdings deutlich länger.

Rendsburg | Am Bahnübergang in der Eckernförder Straße in Rendsburg in Richtung Büdelsdorf stehen Instandsetzungsarbeiten an. Der Bereich nahe der Moschee muss von Sonntag, 28. März, 21 Uhr, bis Montag, 29. März, 6 Uhr, gesperrt werden. Dies teilte die Stadt mit. Für Autofahrer ist eine Umleitung ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können den Bahnübergang wei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.