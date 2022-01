Notarzteinsatz : Bahnunfall in Nortorf: Strecke zwischen Neumünster und Rendsburg wieder frei

Gegen 16 Uhr musste die Bahnstrecke wegen eines Unfalls gesperrt werden. Es kommt weiter zu Verspätungen und Ausfällen.

Nortorf | Die Bahnstrecke zwischen Neumünster und Rendsburg war wegen eines Unfalls am Bahnübergang neben dem Bahnhof in Nortorf seit etwa 16 Uhr gesperrt. Das hat die Deutsche Bahn via Twitter vermeldet. Auch ein Notarzt war nach Polizeiangaben im Einsatz. Seit etwa 19.15 Uhr soll die Strecke nun wieder freigegeben sein. Es kommt jedoch...

