Gymnasium „Hela“ in Rendsburg : Bäume sollen für Straße gefällt werden: Schüler schreiben Protestbriefe ans Rathaus

Um das neue Wohngebiet Neuwerk-West zu erschließen, will die Stadt das Schulgelände verkleinern. Ausgerechnet ein naturbelassenes Stück soll weichen. Das sorgt für Proteste. Auch der Schulleiter wurde überrascht.

Rendsburg | Klimaschutz? Für Julie Siefken (10) und Benjamin Nowak (11) fängt er auf dem Schulhof an. Bäume dürfen nicht einfach so gefällt werden. Sie und ihre Mitschüler aus der 5b des Helene-Lange-Gymnasiums („Hela“) gehen deshalb jetzt auf die Barrikaden. Sie haben Protestbriefe an Bürgermeisterin Janet Sönnichsen verfasst. Anlass sind Pläne der Stad...

