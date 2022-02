Borgstedtfelde : Gewerbegebiet erfordert breitere Straße: Bäume an B203 müssen weichen

Die Erschließungsarbeiten für das Gewerbegebiet Borgstedtfelde haben begonnen. In rund einem Jahr sollen sich in Höhe Borgstedt Betriebe ansiedeln.

Borgstedt | Die Erschließungsarbeiten für das rund 40 Hektar große Gebiet werden wohl ein Jahr lang dauern, mutmaßt der Bürgermeister der Gemeinde Borgstedt, Gero Neidlinger. In dem interkommunalen Gewerbegebiet Borgstedtfelde sollen die Flächen anschließend an Betriebe verkauft werden. Direkt an der B203 und unweit der A7: Das Gewerbegebiet bietet günstige Verke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.