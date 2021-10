Badminton-Verbandsliga : 1:7 beim ATSV Stockelsdorf: SG Rendsburg-Eckernförde zahlt Lehrgeld bei Premiere

Den Ehrenpunkt beim Debüt in der höchsten Landesspielklasse ergatterte Bjarne Reese im Top-Einzel gegen Sebastian Remus mit einem Drei-Satz-Sieg.

Stockelsdorf | Die SG Rendsburg/Eckernförde zahlte bei ihrer Premiere in der Badminton-Verbandsliga Lehrgeld. Zum Saisonauftakt gab es ohne den dienstlich verhinderten Julius Thomsen ein 1:7 beim ATSV Stockelsdorf. Wir konnten gut mithalten. Alle Herreneinzel und auch das erste Herrendoppel gingen in den Entscheidungssatz. Es war in vielen Spielen eine Partie auf ...

