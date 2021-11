Badminton-Verbandsliga : 3:5 nach 0:4 – Aufholjagd der SG Rendsburg/Eckernförde nicht von Erfolg gekrönt

Gegen die SG Hammer/Altenholz/Eidertal II verkürzten Julius Thomsen, Sören Jans und Laura Dammann auf 3:4. Doch am Ende kassierten die Gänsefederartisten vom NOK die fünfte Saisonniederlage.

Rendsburg | Eine fulminante Aufholjagd blieb erfolglos. Die SG Rendsburg/Eckernförde lag am vorletzten Hinrundenspieltag der Badminton-Verbandsliga bereits mit 0:4 gegen die SG Hammer/Altenholz/Molfsee II zurück, ehe der Aufsteiger den Anschluss schaffte. Doch am Ende bedeutete das 3:5 in heimischer Altstadt-Schule sogar das Abrutschen auf den letzten Tabellenpla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.