Badminton-Verbandsliga : Das gab es noch nie: SG Rendsburg/Eckernförde schlägt in höchster Landesspielklasse auf

Das Abenteuer startet am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim ATSV Stockelsdorf. Das erste Heimspiel der Rendsburger Gänsefederartisten steigt am 31. Oktober in der Altstadt-Schule gegen die SG Berkenthin/Krummesse.

Rendsburg | Erstmals schlagen die Badminton-Cracks der SG Rendsburg/Eckernförde in der höchsten Landesspielklasse auf. Das Team um Kapitän Patrick Meier starten am Sonntag (10 Uhr) beim ATSV Stockelsdorf in die Verbandsliga. Weiterlesen: Aufstiegstraum geplatzt Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Saison 2019/20 und dem corona-bedingten Ausfall der Vor...

