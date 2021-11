1. Basketball-Regionalliga : Ohne Headcoach, aber mit viel Herz: Rendsburg Twisters schlagen die Berlin Braves 2000

Nach dem Sieg über Tabellenführer TSG Westerstede feiert der BBC Rendsburg einen weiteren Überraschungserfolg gegen ein Top-Team der Liga. Bester Werfer beim 92:79 ist der Schwede Andrée Michelsson mit 29 Punkten.

Rendsburg | Es geht auch ohne Headcoach: Weil Bjarne Homfeldt am Samstagmorgen Erkältungssymptome aufwies, blieb der Trainer der BBC Rendsburg Twisters gemäß dem Hygienekonzept in der 1. Basketball-Regionalliga dem Spiel seines Teams am Abend gegen die Berlin Braves 2000 fern, fieberte zu Hause auf dem Sofa mit und wartete minütlich auf Nachrichten aus der heimis...

