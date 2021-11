1. Basketball-Regionalliga : Coach Homfeldt setzt auf Heimvorteil: Fans sollen Rendsburg Twisters zum Sieg pushen

Der BBC ist gegen das Farmteam des Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg nur Außenseiter. Vor allem die Defensive des Tabellenzweiten überragt bislang. Der Rendsburger Trainer fordert deshalb konzentrierte Abschlüsse.

Rendsburg | Wer ist dabei? Mit großem Interesse wird Bjarne Homfeldt vor dem Tip-off um 19.15 Uhr in der Herderhalle die Aufstellung des Gegners studieren. Sein Team, die BBC Rendsburg Twisters, hat am Samstagabend in der 1. Regionalliga die Baskets Juniors TSG Westerstede zu Gast. Weiterlesen: Der Klassenerhalt ist das Minimalziel für die Rendsburg Twisters ...

