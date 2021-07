B77: Unfall bei Brinjahe : Auto landet im Graben – Fahrerin und ihre zwei Kinder schwer verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem Wagen am Donnerstag gegen 16.10 Uhr von der Fahrbahn ab. Sie war in Fahrtrichtung Hohenwestedt unterwegs.

Brinjahe | Auf der B77 ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, kam eine Frau gegen 16.10 Uhr in Höhe Brinjahe aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Sie war in Fahrtrichtung Hohenwestedt unterwegs. Das Auto landete im Graben. Sowohl die Frau als auch ihre beiden Kinder, die ...

