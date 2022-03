Für Gewerbegebiet an B203 : 16.000 Autofahrer täglich betroffen: Kreuzung mit Ampel zwischen A7 und Büdelsdorf geplant

2023 soll die Fläche nahe der A7 fertiggestellt sein. Auch ein Kreisverkehr war zwischenzeitlich im Gespräch. Ein Gutachter erklärt, weshalb die Idee verworfen wurde.

Borgstedt | Im Interkommunalen Gewerbegebiet Borgstedtfelde an der B203 laufen die Erschließungsarbeiten auf Hochtouren. Am Montag, 28. März, war die Fahrbahn in Richtung Büdelsdorf gesperrt, weil die Erdarbeiten bis an die Bundesstraße reichten. Der Verkehr wurde über die Linksabbiegerspur geführt. Gewerbegebiet: EGB erwirbt 40 Hektar Fläche Auftraggeberin...

