B202 bei Hohn : Schweres Metallteil fällt von Laster oder Anhänger – und beschädigt Auto

Ein im Gerüstbau verwendetes Teleskop-Stützbein lag plötzlich auf der Bundesstraße und wurde dort von einem Auto erfasst. Jetzt sucht die Polizei nach dem Besitzer des Metallteils.

Hohn | Die Polizei in Fockbek sucht nach einem unbekannten Unfallbeteiligten. Am Montag, 11. April, gegen 10.40 Uhr hatte ein auf der B202 von Hohn in Richtung Fockbek fahrendes Auto einen auf der Fahrbahn liegenden Teleskop-Stützfuß erfasst. Das in der Höhe verstellbare Metallteil aus dem Gerüstbau muss zuvor von einem Lastwagen oder Anhänger gefallen sein....

