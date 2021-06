Bei Schacht-Audorf : Autotransporter steht in Flammen – A210 in beide Richtungen gesperrt

Wann der Bereich wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und mussten zwischenzeitlich unterbrochen werden.

Schacht-Audorf | Die Polizei hat die A210 zwischen Kiel und Rendsburg in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grund: Am Fahrbahnrand steht ein Autotransporter mit Anhänger in Flammen. Geladen hat der 40-Tonner nach Angaben von Jens Schnittka, stellvertretender Wehrführer in Rendsburg, neun Fahrzeuge. Feuerwehr musste mit Schaum löschen Mehrere der Autos brannten ...

