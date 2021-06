Zu Gast in Grundschule Neuwerk : Kieler Autor Arne Rautenberg plaudert in Rendsburg aus dem Nähkästchen

Der 43-Jährige antwortete auch auf zum Teil sehr persönliche Fragen der Kinder. Diese wollten unter anderem wissen, wie viel er an einem Buch verdient. Am Ende wurde gemeinsam gedichtet.

Rendsburg | Womit schreibt ein Schriftsteller? Wie verläuft sein Tag? Interessiert er sich für Fußball? Wann schreibt er seine Texte? Wie viel verdient er an einem Buch? Fragen über Fragen aus den beiden vierten Klassen der Grundschule Neuwerk in Rendsburg. Jeweils im zweiten und vierten Schuljahr lädt die Schule Schriftsteller ein, die Einblicke in ihr Leben und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.