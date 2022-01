Autodiebstahl : Polizei sucht Zeugen: Unbekannte entwenden VW-Bus in Felde

Der blau-silberne Multivan wurde in der Nacht von Sonntag, 16. Januar, auf Montag, 17. Januar, gestohlen.

Felde | In Felde wurde zwischen Sonntag, 16. Januar, 20 Uhr und Montag 17. Januar, 8 Uhr ein VW-Bus von einem Grundstück im Ahornweg gestohlen. Die Besitzerin hatte den blau-silbernen Multivan am Sonntagabend gegen 20 Uhr abgestellt und verschlossen. Als sie am nächsten Morgen wieder fahren wollte, stellte sie fest, dass das Fahrzeug gestohlen worden war. ...

