Rendsburger Kreishafen : Ausstellungsschiff: Auf MS „Wissenschaft“ warten 30 Mitmach-Stationen

Vom 15. bis 18. Juni macht das umgebaute Frachtschiff am Nord-Ostsee-Kanal fest. An Bord können Besucher erfahren, wie nachhaltiges Wirtschaften in der Praxis umgesetzt werden kann. Der Eintritt ist frei.

Rendsburg | Die MS „Wissenschaft“ ist wieder auf Tour. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Ausstellungsschiff macht von Dienstag, 15. Juni, bis Freitag, 18. Juni, im Rendsburger Kreishafen fest. Die Ausstellung ist so konzipiert, dass sie für Kinder ab zwölf Jahren, Jugendliche und Erwachsene geeignet ist. Der Eintritt ist frei. Eine An...

