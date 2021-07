Köstlichkeiten am NOK : Von Welsbratwurst bis „Sylter Sahne“: Ausflugstipps zum Schlemmen und Schiffegucken

Von Landwehr bis Breiholz wartet ein kulinarisches Angebot auf Wanderer, Radfahrer und andere Touristen. Dabei finden sowohl Fleisch- und Fischliebhaber, Vegetarier und Süßschnuten das passende Essen für ihren Hunger.

Rendsburg | Seeluft macht hungrig – und am Nord-Ostsee-Kanal weht der Wind gleich von zwei Meeren herüber. Da ist es gut, dass auf Wanderer, Radfahrer und andere Touristen kulinarische Highlights warten, so wie zwischen Landwehr und Breiholz. Der Blick auf große und kleine „Pötte“ ist immer inklusive. „Kanal-Meisterei“ in Osterrönfeld „Wir wollen den Mensch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.