Fußballer studiert in Orlando : 23 Jahre jung und schon viel erlebt: Janosch Bárhó aus Fockbek auf Heimatbesuch am NOK

Den gebürtigen Rendsburger, der in der Region bei sieben Vereinen spielte, zog es im August 2021 nach Florida. Jetzt kehrte er für eine Stippvisite heim.

Rendsburg | Ein junger Mann, chic und lässig mit Parker und einem Hoodie mit der Aufschrift „Moin“ gekleidet, schlendert über den Schiffbrückenplatz in Rendsburg. Es ist Janosch Bárhó. Der Fockbeker, der in Orlando mit einem Stipendium am Rollins College in Winter Park in Florida Human Resources und Business Management studiert, ist auf Heimaturlaub. Auch inte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.