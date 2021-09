Ottergehege : „Otti“ bekommt Gesellschaft: Aus Gully gerettete Fischotter-Dame kommt nach Hohn

Im März war der erste Otter in das Gehege in Hohn gezogen. Jetzt kommt ein Jungtier hinzu, das in Flintbek gerettet wurde. Einen Namen hat der Neuzugang noch nicht.

Hohn | Seit Kurzem gibt es wieder ein Otter-Pärchen im Ottergehege in Hohn. Nachdem der erste Otter „Otti“ zu Ostern dieses Jahres aus dem Tierpark Kunsterspring in Brandenburg abgeholt und in dem Gehege angesiedelt wurde, bekam er nun Verstärkung von einer Otter-Dame. Weiterlesen: Hohn hat einen neuen Dorf-Liebling: Fischotter „Otti“ ist da Das Jungti...

