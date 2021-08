35 Kilo Honig selbst gewonnen : Unter Anleitung von Torsten Staack: Aukruger Kita-Kinder werden zu Nachwuchs-Imkern

Der Profi zeigte den Jungen und Mädchen, wie der Honig „geschleudert“ wird. Seit vergangenem Jahr hat die Kita ein eigenes Bienenvolk.

Aukrug | Fast 35 Kilogramm Honig können jetzt unter den Leckermäulern im Aukruger Kindergarten verteilt werden. Produziert wurde diese unerwartet hohe Menge von einem fleißigen Bienenvolk, das seit dem vergangenen Jahr ganz in der Nähe der Kita am Rande des „Spanns" in Innien lebt. Beim Honigschleudern mit Imker Torsten Staack legten sich alle Kita-Kinder mäch...

