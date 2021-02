Aukruger Kindergarten : Arbeiten sind abgeschlossen: Krippengruppen können in den neuen Anbau umziehen

Im Juni 2020 begannen die Bauarbeiten. Investiert wurden insgesamt 600.000 Euro.

Aukrug | „Schmetterlinge“ und „Schnecken“: So heißen die beiden Krippengruppen, die in den neuen Anbau des Aukruger Kindergartens einziehen werden. Nach der offiziellen Bauabnahme steht dem Umzug der unter drei Jahre alten Mädchen und Jungen vom Hauptgebäude in ...

