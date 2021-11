Aukrug : Wiederentdeckt und restauriert: Fast 150 Jahre alter Gedenkstein erstrahlt in neuem Glanz

Der Stein erinnert an die Gründung des 1. Schleswig-Holsteinischen Waldverbands, die in Aukrug im Jahr 1874 stattfand. Nach der Erneuerung ist der Stein zurück an seinem alten Platz.

Aukrug | Genau 141 Jahre alt ist der Gedenkstein in Sichtweite der Landesstraße 121 in Aukrug, den die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Hohenwestedt jetzt hat restaurieren lassen. Der Stein erinnert an die Anfänge der FBG, die 1874 als „1. Schleswig-Holsteinischer Waldverband“ in Aukrug gegründet wurde. Der neue Waldverband, in dem sich zunächst Aukruger und Wi...

